07 октября 2020
06 октября 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 8 октября. Правительство ушло в отставку, пермяки выйдут на пикеты

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание Правительства с участием Полпреда ПФО и губернатора. Пермь, совещание правительства
Правительство края в полном составе ушло в отставку Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Губернатор Махонин распустил краевое правительство — жители Перми выйдут на улицы против транспортной реформы — в Перми начнут штрафовать за отсутствие масок — популярный курорт ужесточил режим работы — в Перми открывается театр. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 8 октября — в обзоре URA.RU:

Правительство края ушло в отставку

  • Правительство Пермского края сложило с себя полномочия после того, как губернатор Дмитрий Махонин вступил в должность. Теперь новый глава региона будет формировать новый кабинет министров.

Пермяки выйдут на пикет против транспортной реформы

  • Жители Перми 8 октября устроят одиночные пикеты против сокращения автобусных маршрутов. Активисты заявили об этом в социальных сетях.

В Перми проведут рейды в транспорте

Популярный курорт ужесточает режим

  • Пермский курорт «Усть-Качка» вводит ограничения для посетителей из-за коронавируса. В частности, с 7 октября территория курорта закрывается для прогулок и принимает гостей строго по путевкам.

Известный пермский театр возобновляет работу

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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