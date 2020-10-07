Правительство края в полном составе ушло в отставку
Губернатор Махонин распустил краевое правительство — жители Перми выйдут на улицы против транспортной реформы — в Перми начнут штрафовать за отсутствие масок — популярный курорт ужесточил режим работы — в Перми открывается театр. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 8 октября — в обзоре URA.RU:
Правительство края ушло в отставку
- Правительство Пермского края сложило с себя полномочия после того, как губернатор Дмитрий Махонин вступил в должность. Теперь новый глава региона будет формировать новый кабинет министров.
Пермяки выйдут на пикет против транспортной реформы
- Жители Перми 8 октября устроят одиночные пикеты против сокращения автобусных маршрутов. Активисты заявили об этом в социальных сетях.
В Перми проведут рейды в транспорте
- Жителей Перми будут штрафовать за отказ от ношения масок в общественном транспорте. С 8 октября начнутся проверки на соблюдение масочного режима в автобусах и трамваях.
Популярный курорт ужесточает режим
- Пермский курорт «Усть-Качка» вводит ограничения для посетителей из-за коронавируса. В частности, с 7 октября территория курорта закрывается для прогулок и принимает гостей строго по путевкам.
Известный пермский театр возобновляет работу
- Пермский Театр-Театр открывается после двухнедельного карантина. Однако руководство театра приняло решение формировать репертуар на короткий период и еженедельно анонсировать предстоящие мероприятия.
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