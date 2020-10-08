Бесплатно тестировать на коронавирус будут только несколько категорий граждан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменские власти могут взять кредит — названы категории пациентов для получения бесплатного ковид-теста — женщине с симптомами коронавируса посоветовали самостоятельно ехать к врачу — автоперевозчик без автобусов получил контракт. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 9 октября — в обзоре URA.RU:

Тюмень может «залезть» в миллиардные долги

Тюменское правительство готовится взять кредит, чтобы покрыть дефицита бюджета, который на сегодняшний день составляет 91,3 млрд рублей. Об этом заявил директор департамента финансов области Михаил Таранов.

Бесплатный тест на коронавирус будут делать не всем

Пройти бесплатный тест на коронавирус при симптомах заболеваний сможет только несколько категорий: пожилые люди, беременные женщины и пациенты с хроническими заболеваниями. Остальные смогут получить права на анализ только по назначению лечащего врача.

Тоболячке с признаками COVID предложили ехать автобусом

В Тобольске врачи предложили женщине с симптомами коронавируса прийти на прием в больницу самостоятельно. По ее словам, врачи решили, что для вызова на дом у нее слишком низкая температура, хотя у нее и абсолютно пропало обоняние. Женщина возмутилась, что может заразить много людей, если поедет на общественном транспорте.

Автоперевозчик без автобусов выиграл тендер на перевозки

В Ишимском районе контракт на перевозку пассажиров получил предприниматель, у которого не было автобусов. По словам инсайдера, им был выигран контракт на сумму в 24 млн рублей.