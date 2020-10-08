08 октября 2020
07 октября 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 9 октября. Власти могут взять миллиардные кредиты, бесплатный тест на COVID будут делать не всем

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, медицинская маска, тест, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог, коронавирус
Бесплатно тестировать на коронавирус будут только несколько категорий граждан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменские власти могут взять кредит — названы категории пациентов для получения бесплатного ковид-теста — женщине с симптомами коронавируса посоветовали самостоятельно ехать к врачу — автоперевозчик без автобусов получил контракт. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 9 октября — в обзоре URA.RU:

Тюмень может «залезть» в миллиардные долги

Бесплатный тест на коронавирус будут делать не всем

  • Пройти бесплатный тест на коронавирус при симптомах заболеваний сможет только несколько категорий: пожилые люди, беременные женщины и пациенты с хроническими заболеваниями. Остальные смогут получить права на анализ только по назначению лечащего врача.

Тоболячке с признаками COVID предложили ехать автобусом

  • В Тобольске врачи предложили женщине с симптомами коронавируса прийти на прием в больницу самостоятельно. По ее словам, врачи решили, что для вызова на дом у нее слишком низкая температура, хотя у нее и абсолютно пропало обоняние. Женщина возмутилась, что может заразить много людей, если поедет на общественном транспорте.

Автоперевозчик без автобусов выиграл тендер на перевозки

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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