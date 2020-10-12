Жители ХМАО высказывают свое недовольство в социальных сетях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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В ХМАО жители недовольны качеством еды в общепите после выхода из карантина. Об этом они пишут в соцсети «ВКонтакте».

«Во всех заведениях после открытия резко ухудшилось качество еды. Никакого удовольствия от похода в ресторан нет, при этом неважно, на бизнес-ланч ты идешь или вечером на ужин», — пишет Мария Иванова в сообществе «Типичный Ханты-Мансийск».

Другие пользователи подтверждают, что качество еды в общепите стало ниже. «Даже в столовой теперь стали готовить ужасно», — соглашается Ольга Титова. «Всему виной повышение цен на продукты, оттуда и рыба тоньше нарезана, и блюда уже не такие вкусные. И такая история повсюду», — предполагает Оксана Трунова.

Владелец общепита рассказал корреспонденту URA.RU, что предприниматели пытаются сэкономить на человеческом ресурсе: «Многим заведениям пришлось сократить штат сотрудников, просто не хватало денег, чтобы отдавать зарплату и платить за аренду. Где-то сейчас работает один повар вместо двух, где-то не хватает официантов. Начинаются завалы — персонал не справляется, и это все сказывается на качестве. Действительно сложно открываться, грубо говоря, с нуля».

В ХМАО общепит и объекты массового отдыха были закрыты на протяжении пяти месяцев. Ранее URA.RU писало, что рестораторы записали видеообращение к губернатору ХМАО, требуя снятия действующих ограничений с отрасли. Представители бизнеса были готовы выйти на улицу с этими требованиями.