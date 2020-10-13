Эксперты разобрали возможные варианты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Начальника отдела ГИБДД по Нижнему Тагилу Анатолия Чернова, задержанного сегодня ФСБ, могли сдать «свои». Об этом URA.RU сообщили источники в силовых структурах.

«Два наиболее вероятных варианта: или кто-то слил видео с регистратора в патрульной машине, или полицейских прослушивали», — предположил собеседник, знакомый с методами работы отдела «М» свердловского УФСБ.

По данным инсайдеров агентства, Чернов помог избежать ответственности за пьяное вождение сыну тагильского чиновника — речь о Владимире Базилевиче, чей отец Игорь является вице-спикером думы Нижнего Тагила. В 2018 Базилевич-младший был осужден за пьяное ДТП, в котором погиб его пассажир. Он получил два года колонии-поселения, срок закончился в августе 2020.

Анатолий Чернов Фото: с сайта ММУ МВД «Нижнетагильское»

Освободившись, Базилевич, по всей вероятности, вновь попался при вождении в пьяном виде, но дело замяли якобы по указанию Чернова. По мнению екатеринбургского адвоката Сергея Колосовского, который не раз защищал силовиков, Чернов мог погореть на том, что какие-то материалы все равно остались. «Например, гаишники могли начать оформлять протокол. Могли остаться еще какие-то первичные документы, запись на регистраторе», — говорит Колосовский.

Председатель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук говорит, что не удивлен случившимся. «Нижнетагильская ГИБДД давно известна тем, что там творится „дичь“ и коррупция — то скандалы с РЭО (регистрационно-экзаменационное отделение), то еще что-то. Жалоб по Тагилу было много», — вспоминает автоправозащитник. При этом конечная цель сотрудников ФСБ, конечно же, иная, нежели начальник-гаишник. «Копают под [начальника ММУ МВД Нижнего Тагила Ибрагима] Абдулкадырова», — уверен собеседник в силовых структурах.

ДТП, в котором погиб пассажир Владимира Базилевича Фото: пресс-служба ГИБДД Нижнего Тагила