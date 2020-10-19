Сколько еще россиян заболеют коронавирусом до пика новой волны. Прогноз эпидемиолога

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Максимальное число заболевших не превысит 20 000 человек, считает врач Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Россия приближается к пику новой волны коронавирусной инфекции, но вряд ли выйдет на 20 000 случаев COVID-19 в сутки. Но риски остаются — значит, число ежедневно фиксируемых случаев может вырасти на 25%. Об этом в беседе с URA.RU выразил врач-эпидемиолог Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Тимур Пестерев.

Ранее такое мнение высказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По ее мнению, планку в 20 000 случаев ежедневно Россия не преодолеет, но для этого граждане должны соблюдать масочный режим и держать дистанцию.

«Если мы обратимся к динамике, то очевидно, что идет замедление роста в последние дни. Велика вероятность, что прогнозы о планке в 20 тысяч случаев могут сбыться», — считает Пестерев. Сейчас в стране фиксируется более 15 тысяч случаев ежедневно, значит, это число может вырасти еще на четверть. Отдельно врач подчеркнул, что сейчас необходимо беречься не только от коронавирусной инфекции, но и от гриппа и ОРВИ.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев сообщал, что власти стали активно следить за ношением масок во всех общественных местах. В результате такой работы в третьей декаде октября будет виден результат принятых мер, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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