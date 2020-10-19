Россиян предупредили о пике заболеваемости коронавирусом

В ближайшие две недели ситуация с коронавирусом должна стабилизироваться Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россия приближается к пику по числу новых случаев коронавирусной инфекции за сутки. Об этом заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Сейчас мы находимся в фазе роста заболеваемости и, возможно, приближаемся к ее пику», — приводит РИА «Новости» слова представителя Роспотребнадзора. По прогнозам Пшеничной, страна вряд ли преодолеет отметку в 20 тысяч новых заражений в сутки, но это будет зависеть от соблюдений россиянами масочного режима и социальной дистанции, передает телеканал 360.

Представитель Роспотребнадзора подчеркнула, что в России, несмотря на каникулы, удаленную работу и действующие ограничительные меры, пока продолжается рост заболеваемости. «Но соблюдение гражданами мер профилактики приведет к процессу стабилизации эпидситуации уже в ноябре», — цитирует ее «Национальная служба новостей».

За последние сутки в России был поставлен новый рекорд заболеваемости COVID-19. По данным на 19 октября, коронавирус нашли у 15 982 человек. В Министерстве здравоохранения ожидают, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется в ближайшие две недели.