Россиян предупредили о пике заболеваемости коронавирусом

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Скорая помощь в 40 ГКБ в Коммунарке. Москва, приемный покой, медики, скорая помощь, больница, коронавирус, covid, ковид
В ближайшие две недели ситуация с коронавирусом должна стабилизироваться Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Россия приближается к пику по числу новых случаев коронавирусной инфекции за сутки. Об этом заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Сейчас мы находимся в фазе роста заболеваемости и, возможно, приближаемся к ее пику», — приводит РИА «Новости» слова представителя Роспотребнадзора. По прогнозам Пшеничной, страна вряд ли преодолеет отметку в 20 тысяч новых заражений в сутки, но это будет зависеть от соблюдений россиянами масочного режима и социальной дистанции, передает телеканал 360.

Представитель Роспотребнадзора подчеркнула, что в России, несмотря на каникулы, удаленную работу и действующие ограничительные меры, пока продолжается рост заболеваемости. «Но соблюдение гражданами мер профилактики приведет к процессу стабилизации эпидситуации уже в ноябре», — цитирует ее «Национальная служба новостей».

За последние сутки в России был поставлен новый рекорд заболеваемости COVID-19. По данным на 19 октября, коронавирус нашли у 15 982 человек. В Министерстве здравоохранения ожидают, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется в ближайшие две недели.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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