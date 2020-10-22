Умерла актриса, с которой Дисней рисовал Белоснежку

На 102-м году жизнь скончалась актриса и хореограф Мардж Чэмпион. Именно она послужила прообразом для главной героини мультфильма «Белоснежка и семь гномов» 1937 года американской компании Walt Disney.
«Смерть Чэмпион подтвердил ее сын Грегг, с которым она жила в штате Калифорния последние полгода», — пишет газета The New York Times. Причина смерти не уточняется.
Отец актрисы, танцор Эрнест Белчер, был другом мультипликатора Уолта Диснея. Внешность Чэмпион прослужила прототипом для таких персонажей из мультфильмов, как Белоснежка и Голубая Фея из «Пиноккио». Движения танцующий актрисы были срисованы, чтобы Белоснежка казалась на экране более реальной. Актриса начала выступать перед мультипликаторами в 14 лет и работала с ними два года.
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