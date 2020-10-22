22 октября 2020

Свердловский депутат Госдумы Шипулин получил еще одну должность

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Пресс-конференция, посвященная подведению итогов довыборов в Государственную Думу РФ по Серовскому округу. Екатеринбург, шипулин антон, портрет
Антон Шипулин возглавил областную федерацию биатлона Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутат Госдумы Антон Шипулин стал президентом Федерации биатлона Свердловской области. Этой новостью политик поделился на своей странице в Instagram.

«Сегодня меня выбрали президентом Федерации биатлона Свердловской области. Предложения возглавить федерацию в нашем регионе мне поступали давно, но в силу ряда обстоятельств я не мог этого сделать», — написал Шипулин. Он заверил, что сможет продуктивно работать не только на должности депутата, но и на новом посту. «Работа в парламенте и фонде занимала и будет занимать большую часть моего времени, но я чувствую в себе силы заниматься также и развитием биатлона в Свердловской области. Номинальным руководителем федерации я не буду, совесть бы не позволила. Уверен, мне хватит сил, времени, опыта и способностей, чтобы совмещать все эти три направления», — заверил он.

Шипулин заявил также, что не будет получать зарплату на новой должности. Депутат поделился планами: он намерен уделять внимание привлечению спонсоров, улучшению лыжно-биатлонной инфраструктуры в регионе, развитию детского спорта, а также системе подготовки профессиональных спортсменов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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