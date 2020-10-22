Свердловский депутат Госдумы Шипулин получил еще одну должность

Антон Шипулин возглавил областную федерацию биатлона Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутат Госдумы Антон Шипулин стал президентом Федерации биатлона Свердловской области. Этой новостью политик поделился на своей странице в Instagram.

«Сегодня меня выбрали президентом Федерации биатлона Свердловской области. Предложения возглавить федерацию в нашем регионе мне поступали давно, но в силу ряда обстоятельств я не мог этого сделать», — написал Шипулин. Он заверил, что сможет продуктивно работать не только на должности депутата, но и на новом посту. «Работа в парламенте и фонде занимала и будет занимать большую часть моего времени, но я чувствую в себе силы заниматься также и развитием биатлона в Свердловской области. Номинальным руководителем федерации я не буду, совесть бы не позволила. Уверен, мне хватит сил, времени, опыта и способностей, чтобы совмещать все эти три направления», — заверил он.

Шипулин заявил также, что не будет получать зарплату на новой должности. Депутат поделился планами: он намерен уделять внимание привлечению спонсоров, улучшению лыжно-биатлонной инфраструктуры в регионе, развитию детского спорта, а также системе подготовки профессиональных спортсменов.