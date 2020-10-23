23 октября 2020

Онищенко обратился с призывом к россиянам из-за коронавируса

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Штаб Единой России. Москва, онищенко геннадий, портрет
Геннадий Онищенко напомнил, что россиянам следует носить маски и соблюдать дистанцию Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Россиянам следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, чтобы избежать распространения коронавируса в стране. Об этом сообщил бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Я попрошу всех вместе и каждого в отдельности: соблюдайте, пожалуйста, те меры, которые всем знакомы, но которые многие стараются игнорировать. Все зависит от нас. Если мы будем соблюдать их, то сохраним миллионы часов здоровой жизни», — напомнил Онищенко в эфире «Национальной службе новостей». Среди главных таких мер парламентарий назвал соблюдение масочного режима и социальную дистанцию.

В пятницу, 23 октября, коронавирусом заразились 17 340 россиян — это новый рекорд. Вирусологи ожидают, что в ближайшие две недели распространение инфекции будет набирать обороты, а к 7 ноября Россия выйдет на плато. Окончательный рост заболеваемости прекратится весной 2021 года, когда антитела к возбудителю появятся у 60-70% россиян, ожидают в Роспотребнадзоре. Вместе с тем, ученые напомнили, что COVID-19 передается воздушно-капельным путем, а мужчины чаще заражаются инфекцией, передает «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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