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На Челябинскую область надвигается снежная буря

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинск ожидает буран и гололед Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Синоптики Челябинской области на 26 и 27 октября обещают сильный снег, ветер и гололед. Об этом сообщает Гидрометцентр региона.

«В понедельник, 26 октября, ожидается облачная погода, обильные осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах — отложение мокрого снега и льда на провода, гололедица», — отмечается в сообщении синоптиков сайта «Челпогода». Ночные температуры будут колебаться около 2-4 градусов мороза, дневные — от 4 выше нуля до 2 ниже нуля. Атмосферное давление за сутки поднимется с 729 до 749 мм ртутного столба.

Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра переменных направлений, которые достигнут 20-25 метров в секунду. В связи с этим челябинцев предупреждают об опасности: сильный ветер с мокрым снегом может валить деревья и обрывать линии электропередач.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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