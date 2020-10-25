Свердловские власти объяснили, может ли встать работа неотложки

Павел Креков утверждает, что дефицита финансирования нет и обещает создать для неотложки финансовый резерв Фото: Анна Майорова © URA.RU

Власти Свердловской области перекроют 300-миллионный дефицит, образовавшийся в службе скорой помощи Екатеринбурга. Об этом заявили в свердловском оперштабе по борьбе с коронавирусом, ссылаясь на заместителя губернатора Павла Крекова.

«В связи с тем, что ФОМС выделил дополнительные средства нашему региону на работу медицинских учреждений, уже в пятницу скорой помощи был отправлен первый транш, следующий ожидаем сегодня. Так будет и далее. Общий объем дополнительного финансирования до конца года достигнет 400 миллионов рублей. Что касается ближайших дней, то около 100 миллионов мы получаем», — прокомментировал Павел Креков. Слухи о приостановке деятельности службы он сравнил с «разговорами о том, что земля начнет вертеться в обратную сторону». По словам Крекова, речь в данный момент идет не о дефиците, а о создании финансового резерва для обеспечения работы службы.

Как писало URA.RU, на закрытой встрече с депутатами мэр Екатеринбурга Александр Высокинский упомянул о задолженности екатеринбургской скорой в сумме 300 млн рублей. Депутаты высказали озабоченность дальнейшей судьбой службы и возможной остановкой работы.