Челябинский экс-министр получил новую должность

Евгений Савченко получил уже второй пост за месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший министр общественной безопасности Челябинской области, генерал-лейтенант полиции в отставке Евгений Савченко стал членом Общественной палаты региона. Об этом сообщили URA.RU в самой палате.

«Соответствующее постановление подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер», — пояснили URA.RU в организации. «Постараюсь оправдать доверие трех региональных отделений всероссийских организаций, выдвинувших мою кандидатуру», — прокомментировал свое назначение сам бывший чиновник.

Генерал-лейтенант полиции Савченко возглавлял региональное управление Госнаркоконтроля. После упразднения ведомства с ноября 2016 года он занял пост министра общественной безопасности Челябинской области. Ведомство было ликвидировано при реформе правительства региона два года спустя, после чего министр ушел в отставку. В начале октября 2020 года он занял пост заместителя гендиректора одного из крупнейших провайдеров региона «Интерсвязь». В телекоммуникационной компании Савченко будет отвечать за контакты с органами государственной власти.