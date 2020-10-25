25 октября 2020
24 октября 2020

Челябинский экс-министр получил новую должность

© Служба новостей «URA.RU»
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Областное совещание при Губернаторе Челябинской области. Челябинск, савченко евгений, портрет
Евгений Савченко получил уже второй пост за месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший министр общественной безопасности Челябинской области, генерал-лейтенант полиции в отставке Евгений Савченко стал членом Общественной палаты региона. Об этом сообщили URA.RU в самой палате.

«Соответствующее постановление подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер», — пояснили URA.RU в организации. «Постараюсь оправдать доверие трех региональных отделений всероссийских организаций, выдвинувших мою кандидатуру», — прокомментировал свое назначение сам бывший чиновник.

Генерал-лейтенант полиции Савченко возглавлял региональное управление Госнаркоконтроля. После упразднения ведомства с ноября 2016 года он занял пост министра общественной безопасности Челябинской области. Ведомство было ликвидировано при реформе правительства региона два года спустя, после чего министр ушел в отставку. В начале октября 2020 года он занял пост заместителя гендиректора одного из крупнейших провайдеров региона «Интерсвязь». В телекоммуникационной компании Савченко будет отвечать за контакты с органами государственной власти.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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