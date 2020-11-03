Главный вуз ХМАО переходит на дистанционный формат обучения

Сейчас в ЮГУ 70 заболевших коронавирусом Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Югорский государственный университет (ЮГУ) с 5 ноября переходит на дистанционный режим обучения из-за роста заболеваемости коронавирусом в ХМАО-Югре. Об этом сообщила проректор ЮГУ по молодежной политике и внешним связям Анна Бровина.

«Руководством университета поддержано предложение обучающихся о переходе на дистанционный формат обучения», — цитирует Бровину ТАСС. По ее словам, руководство ЮГУ приняло такое решение на фоне увеличения числа заболевших COVID-19 студентов, проживающих в общежитии. Она уточнила, что сейчас в университете 70 заболевших.

Бровина сказала, что с 5 по 9 ноября студентам будет предложено покинуть общежития. Она подчеркнула, что помогут тем, у кого возникнут финансовые трудности в этом вопросе. При этом в общежитиях останутся заболевшие коронавирусом, кто находится на самоизоляции и студенты, которые не смогут выехать, объяснила Бровина. В очной форме обучения, добавила она, продолжат обучение студенты старших курсов магистратуры, которым предстоит практика и защита магистерских диссертаций.

Согласно официальным данным на 4 ноября, в России выявлено 19 768 случаев коронавируса, передает «Утро.ру». В ХМАО коронавирус подтвердился у 196 человек.