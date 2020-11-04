В России почти 20 тысяч новых заболевших коронавирусом за сутки

По данным на 4 ноября коронавирус в РФ выявлен у 19 768 человек, 389 зараженных умерли. Об этом говорится в сообщении федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.
«За последние сутки в России выявлено 19 768 новых случаев коронавируса в 85 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. С начала пандемии в России обнаружено 1 693 454 зараженных коронавирусом. Выздоровели за все время 1 266 931 человек.
Наибольшее число заражений COVID-19 в Москве — там обнаружено 5826 новых заболевших. Санкт-Петербург стоит на втором месте по количеству заболеваний за сутки. Там за сутки коронавирус выявлен у 1031 человека. Количество новых случаев COVID-19 растет и в Московской области, где обнаружили 569 новых инфицированных.
Во всех регионах УрФО наблюдается рост числа зараженных коронавирусом. В Свердловской области обнаружено 277 новых заболевших. В ЯНАО выявлено 185 случаев заражения коронавирусом. В ХМАО за сутки коронавирус подтвердился у 196 человек. В Тюменской области число зараженных за сутки достигло 153. В Пермском крае и Челябинской области 176 и 172 больных соответственно. Меньше всего случаев в Курганской области — там коронавирус обнаружили у 84 человек.
Сутками ранее в России было обнаружено 18 648 заболевших коронавирусом. Это число приблизилось к рекорду, установленному 1 ноября, — 18 665 инфицированных за день.
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