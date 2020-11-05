05 ноября 2020

В Свердловской области ускоряют сдачу ковидного госпиталя

© Служба новостей «URA.RU»
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Медицинский центр для пациентов с инфекционными заболеваниями. Свердловская область, Краснотурьинск , медицинский центр для пациентов с инфекционными заболеваниями, город краснотурьинск, лечебный корпус
Новый госпиталь готовится принять пациентов Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Краснотурьинске Свердловской области проходит совещание, посвященное завершению строительства инфекционной больницы, на котором присутствуют исполняющий обязанности главы региона Алексей Орлов и руководитель регионального минздрава Андрей Карлов. Обсуждается вопрос о сокращении сроков ввода в эксплуатации больницы, где будут лечить заболевших коронавирусом, сообщила глава PR-службы компании «РУСАЛ» Елена Воронова.

«Сейчас идет совещание. У Роспотребнадзора есть три месяца, чтобы выполнить все процедуры и убедиться в том, что медучреждение можно открывать. Просили Росмспотребнадзор рассмотреть возможность побыстрее взять эти пробы, чтобы к концу ноября его запустить», — уточнила Елена Воронова.

Ранее URA.RU подробно рассказывала о новом медицинском центре для лечения внебольничной пневмонии. Строительство уникального объекта в Краснотурьинске профинансировала компания «РУСАЛ» (основатель — бизнесмен Олег Дерипаска), чей Богословский алюминиевый завод работает в городе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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