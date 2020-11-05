В Свердловской области ускоряют сдачу ковидного госпиталя

В Краснотурьинске Свердловской области проходит совещание, посвященное завершению строительства инфекционной больницы, на котором присутствуют исполняющий обязанности главы региона Алексей Орлов и руководитель регионального минздрава Андрей Карлов. Обсуждается вопрос о сокращении сроков ввода в эксплуатации больницы, где будут лечить заболевших коронавирусом, сообщила глава PR-службы компании «РУСАЛ» Елена Воронова.
«Сейчас идет совещание. У Роспотребнадзора есть три месяца, чтобы выполнить все процедуры и убедиться в том, что медучреждение можно открывать. Просили Росмспотребнадзор рассмотреть возможность побыстрее взять эти пробы, чтобы к концу ноября его запустить», — уточнила Елена Воронова.
Ранее URA.RU подробно рассказывала о новом медицинском центре для лечения внебольничной пневмонии. Строительство уникального объекта в Краснотурьинске профинансировала компания «РУСАЛ» (основатель — бизнесмен Олег Дерипаска), чей Богословский алюминиевый завод работает в городе.