Жители Курска после ночной атаки ВСУ получат до 150 тысяч рублей

Пострадавшие от ночной атаки беспилотников ВСУ жители Курска получат финансовую помощь. Врио губернатора региона Роман Хинштейн сообщил, что те, чье имущество было повреждено, могут рассчитывать на компенсацию.
«Жители Курска, чье имущество было повреждено после ночной атаки беспилотников ВСУ, получат по 75 тысяч рублей, а в случае полной утраты — по 150 тысяч», — заявил врио губернатора Хинштейн. Об этом он написал в своем telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины ночью атаковали Курск при помощи беспилотников. Хинштейн назвал произошедшее беспрецедентным по жестокости преступлением.
По данным врио главы региона, пострадало 24 многоквартирных дома. Также девять человек пострадало, шесть из них госпитализированы.
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