В авиакомпании предположили, что пилоты своей акцией хотели поддержать капитана сборной РФ по футболу Артема Дзюбу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Телеведущий Иван Ургант высказал мнение, что пилоты авиакомпании «Победа», изобразившие в небе силуэт мужского полового органа, могли позаимствовать эту шутку у актеров шоу «Уральские пельмени». Соответствующее видео появилось в эфире его передачи на «Первом канале».

«Шутка-то остроумная. Видимо кто-то из „Уральских пельменей“ в кабину зашел», — заявил Ургант, комментируя новость об акции пилотов. Такой вывод он сделал после того, как узнал, что самолет летел в Екатеринбург. В авиакомпании предположили, что таким образом пилоты хотели поддержать капитана сборной РФ по футболу Артема Дзюбу, чье интимное видео попало в интернет.

Подписчики передачи на YouTube пошутили, что фигура, исполненная пилотами в небе, имеет название «петля Дзюбы». Некоторые комментаторы пожалели о том, что не попали на этот рейс.

Пилоты изобразили в небе фаллос траекторией движения самолета 11 ноября во время перелета из Москвы в Екатеринбург. Ранее Ургант возмутился нападками на Дзюбу, передает « Утро.ру ». По словам телеведущего, никто не имеет права вмешиваться в личную жизнь спортсмена.