Челябинские бизнесмены набрали кредитов, чтобы выплатить зарплату

Челябинские предприниматели с начала пандемии коронавируса взяли у банков уже более 4 млрд рублей для выплаты зарплат. Об этом на аппаратном совещании в мэрии Челябинска 16 ноября заявил вице-мэр по экономике Олег Извеков.
«Только за неделю было выдано 179 млн рублей в качестве кредитов на выплату зарплат. Всего с начала пандемии сумма кредитных средств, направленных предпринимателями на выплату зарплат, достигла 4 млрд 176 млн рублей», — уточнил Извеков на аппаратном совещании в мэрии. Извеков добавил, что за минувшую неделю количество безработных снизилось на 766 человек. Свыше 350 челябинцев оформили статус самозанятых.
Кредиты на зарплату были предложены правительством весной 2020 года в качестве поддержки предпринимателей и сохранения рабочих мест. Если к концу 2020 года бизнесмен сохранит численность работников, власти обещали «списать» объем заемных средств.
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