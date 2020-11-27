В Екатеринбурге задержали директора федеральной торговой сети

Фигурантов задержали с поличным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Железнодорожном районе Екатеринбурга 20 ноября задержали двух фигурантов дела о коммерческом подкупе. Один из подозреваемых — директор торговой сети «Монетка» (бренд ООО «Элемент-Трейд»). Об этом агентству URA.RU сообщили в свердловском главке МВД.

По данным URA.RU, сумма взятки более 500 тысяч. А получал ее директор по эксплуатации ООО «Элемент-Трейд» Ильяс Вакказов от индивидуального предпринимателя. Деньги передавались в машине «Шкода Кодиак». «Часть денежных средств была передана представителю магазина с известным брендом за заключение договора подряда. Спецоперация представителей МВД завершилась успешно благодаря конструктивному взаимодействию со службой безопасности торговой сети „Монетка“», — сообщил агентству Валерий Горелых, руководитель пресс-службы областного полицейского главка.

Операцию проводили оперативники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции ГУ МВД по Свердловской области. По словам Горелых, операция завершилась успешно благодаря конструктивному взаимодействию со службой безопасности торговой сети.

В управлении СКР по региону сообщили, что в отношении двух лиц возбуждены уголовные дела за совершение коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ). «В настоящее время по уголовным делам проводится расследование, в ходе которого устанавливаются иные возможные факты противоправной деятельности. Более подробная информация не разглашается в интересах следствия», — сообщили в пресс-службе управления СКР по Свердловской области.