Филипп Киркоров рассказал о покойной маме Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певец Филипп Киркоров рассказал, что его дочь Алла-Виктория похожа на свою покойную бабушку Викторию Киркорову. Об этом он написал в своем instagram-аккаунте.

«Я всегда вижу частичку мамы в моей дочери Алле-Виктории, чье имя она носит. Порой жалею, что Мама не видит как растет ее маленькое продолжение», — написал Киркоров. Певец назвал Викторию Киркорову своим ангелом хранителем и он считает, что она всегда рядом. Исполнитель признался, что думает о матери каждый день и хотел бы вернуться в детство. Он призвал говорить мамам каждый день о том, как они важны.

Кроме него россиян поздравили с Днем матери другие звезды. Например, Любовь Успенская, передает агентство Nation News. Она тоже вспомнила о покойной маме и поблагодарила ее за возможность жить.