Власти городов не хотят отказываться от новогодних елок — медики Нижнего Тагила выступили против реформы скорой помощи — в ГУ МВД назначен новый замруководителя отдела — спортсменка из Екатеринбурга стала чемпионкой Европы — на охоте застрелили замглавы Новоуральска. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 30 ноября — в обзоре URA.RU:
Города области не отказались от ледовых городков
- Несмотря на пандемию коронавируса и кризис, власти городов области не собираются сокращать расходы на установку новогодних елок. Власти городов готовы потратить на это от 70 тысяч до 70 млн рублей.
Медики протестуют из-за работы скорых
- Врачи скорой помощи в Нижнем Тагиле записали видеообращение, в котором выступили против перевода водителей карет скорой помощи на аутсорсинг.
- В ответ на это, замгубернатора области Павел Креков заявил, что этот шаг улучшит качество службы и условия работы врачей.
Назначен новый полицейский руководитель
- В ГУ МВД по Свердловской области назначен новый замначальника управления по контролю за оборотом наркотиков. Им стал полковник полиции Александр Березин, переведенный из республики Коми
Скалолазка из Екатеринбурга стала чемпионом Европы
- Спортсменка из Екатеринбурга Виктория Мешкова завоевала золотую медаль в многоборье на чемпионате Европы по скалолазанию, который проходит в Москве.
Уральский чиновник погиб на охоте
- В ночь на 28 ноября во время охоты под Алапаевском был застрелен замглавы Новоуральска Михаил Черницкий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета РФ по Свердловской области.
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