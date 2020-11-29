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Самое актуальное в Свердловской области на 30 ноября. Медики выступили против реформы скорой, на охоте застрелили замглавы Новоуральска

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Медицинский центр для пациентов с инфекционными заболеваниями. Свердловская область, Краснотурьинск , неотложка, медицина, здравоохранение, скорая помощь, медицинская помощь, неотложная помощь, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи
Медики Нижнего Тагила выступили против перевода скорой помощи на аутсорсинг Фото: Анна Майорова © URA.RU

Власти городов не хотят отказываться от новогодних елок — медики Нижнего Тагила выступили против реформы скорой помощи — в ГУ МВД назначен новый замруководителя отдела — спортсменка из Екатеринбурга стала чемпионкой Европы — на охоте застрелили замглавы Новоуральска. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 30 ноября — в обзоре URA.RU:

Города области не отказались от ледовых городков

  • Несмотря на пандемию коронавируса и кризис, власти городов области не собираются сокращать расходы на установку новогодних елок. Власти городов готовы потратить на это от 70 тысяч до 70 млн рублей.

Медики протестуют из-за работы скорых

  • Врачи скорой помощи в Нижнем Тагиле записали видеообращение, в котором выступили против перевода водителей карет скорой помощи на аутсорсинг.
  • В ответ на это, замгубернатора области Павел Креков заявил, что этот шаг улучшит качество службы и условия работы врачей.

Назначен новый полицейский руководитель

Скалолазка из Екатеринбурга стала чемпионом Европы

Уральский чиновник погиб на охоте

  • В ночь на 28 ноября во время охоты под Алапаевском был застрелен замглавы Новоуральска Михаил Черницкий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета РФ по Свердловской области.

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