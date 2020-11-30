Новость о стопроцентной эффективности американской вакцины компании Moderna при тяжелых случаях коронавируса была скептически встречена в российских соцсетях. Многие устали от непрекращающейся гонки компаний-разработчиков и ждут начала вакцинации.
Ранее американская компания Moderna представила результаты исследования своей вакцины от коронавируса. По информации ученых, при тяжелых формах инфекции эффективность препарата составила 100%, во всех остальных случаях — 94,1%.
Пользователи считают, что результаты исследований преждевременны. Так как пока не решен вопрос с особыми условиями транспортировки самой вакцины. Также некоторые заявили, что о ее эффективности судить рано, ведь стопроцентный результат достигнут только при тяжелых формах заболевания.
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