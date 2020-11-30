30 ноября 2020

Соцсети раскритиковали американскую вакцину от коронавируса. «Человеческими жизнями торгуют»

© Служба новостей «URA.RU»
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К новой вакцине от коронавируса отнеслись весьма скептически Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Новость о стопроцентной эффективности американской вакцины компании Moderna при тяжелых случаях коронавируса была скептически встречена в российских соцсетях. Многие устали от непрекращающейся гонки компаний-разработчиков и ждут начала вакцинации.

Ранее американская компания Moderna представила результаты исследования своей вакцины от коронавируса. По информации ученых, при тяжелых формах инфекции эффективность препарата составила 100%, во всех остальных случаях — 94,1%.

Пользователи считают, что результаты исследований преждевременны. Так как пока не решен вопрос с особыми условиями транспортировки самой вакцины. Также некоторые заявили, что о ее эффективности судить рано, ведь стопроцентный результат достигнут только при тяжелых формах заболевания.

У некоторых возникли сомнения по поводу результатов исследования нового препарата
Иронизируют пользователи и по поводу гонки эффективности различных вакцин
Заявленная стопроцентная эффективность вакцины тоже вызывает сомнения, так как была достигнута только при тяжелых случаях инфекции
Скепсис вызвали и особые условия хранения нового препарата
Пользователи возмущаются непрекращающейся гонкой вакцин

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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