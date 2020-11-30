Самолеты в Дубай будут летать один раз в неделю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с середины декабря возобновит полеты из Екатеринбурга в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

«С 16 декабря авиакомпания „Уральские авиалинии“ начинает летать один раз в неделю из Кольцово в Объединенные Арабские Эмираты со стыковкой в Уфе, где пассажиры смогут пройти таможенные и пограничные формальности. Билеты уже в продаже», — говорится в сообщении. Цена перелета из уральской столицы в ОАЭ по тарифу «Промо» начинается от 19 380 рублей. Стоимость перелета и возврата на родину — от 33 480 рублей.

Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, уточнил, что перелет не является международным. «Из Екатеринбурга осуществляется внутренний рейс в Уфу. Там пассажиры проходят пограничные и таможенные процедуры и отправляются заграничным рейсом Уфа — Дубай», — рассказал собеседник.

Ранее гендиректор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский рассказывал, что аэропорт «Кольцово» в ближайшее время не получит разрешение на международные полеты из Екатеринбурга. Специалист связал это с масштабами распространения коронавирусной инфекции.