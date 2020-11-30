Банка маринованных грибов, приготовленных актрисой Алисой Фрейндлих, станет лотом главного аукциона в Екатеринбурге — «Екатерининская Ассамблея»-2020. Об этом URA.RU рассказали ее организаторы. На мероприятии разыграют также билет на юбилейный вечер Никиты Михалкова и антикварную книгу из библиотеки уральского промышленника Андрея Козицына.
Всего на ассамблею поступило полтора десятка лотов. Часть из них — эксклюзивные драгоценные изделия, другая — сертификаты на посещение ярких культурных событий. Лот от Алисы Фрейдлих (баночка маринованных грибов) — пожалуй, самый необычный. «Клянусь святым искусством, сама собирала в Комарово, сама варила и мариновала», — рассказала любимая россиянами актриса.
На аукционе будут представлены и предметы антиквариата, например, книга «Народы Европы» — энциклопедическое издание рубежа XIX—XX веков. Лот предоставил уральский бизнесмен из списка Forbes — гендиректор УГМК Андрей Козицын.
Один из участников «Екатерининской Ассамблеи» сможет выиграть приглашение на творческий вечер, посвященный 75-летнему юбилею Никиты Михалкова. Культурное событие состоится в апреле 2021 года в театре Зарядье. Лот включает в себя приглашение на две персоны.
«Екатерининская ассамблея» пройдет в столице Урала 4 декабря. Билет на аукцион с участием первых лиц региона будет стоить 40 тысяч рублей. В этом году благополучатель собранных средств — школа-интернат для детей с нарушениями зрения имени Мартиросяна в Верхней Пышме: для ремонта ее медицинского отделения и покупки оборудования нужно 16 млн рулей.
Если собранные деньги превысят эту сумму, оставшиеся средства передадут организациям, занявшим второе и третье места в рейтинговом голосовании. Это некоммерческая организация из Верх-Нейвинского «Благое дело» с проектом «Социополис» (дома совместного проживания для людей с ментальной инвалидностью) и московский фонд «Подари жизнь».