В Екатеринбурге в травмпунктах выросли очереди из-за коронавируса

Травмпункты закрыли по разным причинам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Екатеринбурга жалуются, что стало сложнее попасть на прием в травмпункт. В пресс-службе горздрава уточнили, что два травмпункта закрыты из-за сложностей, связанных с коронавирусом.

Читательница URA.RU рассказала, что хотела обратиться с переломом пальца, однако приехав в ближайший травмпункт, обнаружила, что он закрыт. На двери был вывешен список работающих травмунктов. «Информацию, что травмпункт не работает, онлайн-карта не выдает. Ездить с травмой по городу не очень приятно. Медики тоже жалуются, что поток больных значительно вырос», — сообщила собеседница агентства.

В пресс-службе горздава уточнили, что в травмпункте на ул. Саперов,3, относящемуся к городской больнице №36, прием пациентов временно приостановлен в связи с тем, что часть сотрудников находится на больничном, а другая часть — относится к возрастной группе риска и во избежание заражения новой коронавирусной инфекцией пока находятся на самоизоляции. «Прием пациентов в травмпункте при ЦГКБ №24 на Вторчермете был приостановлен с момента эпидемиологического подъема новой коронавирусной инфекции, во избежание распространения инфекции близко расположенного к инфекционному госпиталю ЦГКБ 24», — уточнила пресс-секретарь горздрава Екатерина Макашина.

Обращаться жителям города предлагают в другие больницы Фото: читатель URA.RU

Она уточнила, что в настоящее время в круглосуточном режиме медицинскую помощь оказывают в нескольких травмпунктах города:

— ЦГБ №2 (ул. Челюскинцев, 3/5), 389-90-71

— ЦГБ №20 (ул. Зои Космодемьянской, 42), 258-16-34

— ГКБ №14 (пер. Суворовский, 5), +7 (343) 380-13-93

— ЦГБ №7 (ул. Вилонова, 33), 341-73-03

— ГБ №36 (ул. Бажова,124А), 350-16-51

— ЦГКБ №23 (ул. Старых большеврков,9), 333-03-39.

Детский травмпункт при ДГП 13 (ул. Буторина,10), с 8.00 до 20.00,в выходные и праздничные дни, тел. 305-30-18.