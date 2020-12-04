Возле Березовского появится новый объект по обращению с мусором, но мнение властей города никто не спросил Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Мэрия Верхней Пышмы не уведомила соседний Березовский, что рядом с городским округом появится новый мусорный полигон. Эту информацию URA.RU подтвердил главный архитектор Березовского Евгений Алешин.

Новую свалку с сортировочным комплексом планируют построить возле действующего полигона «Северный», на территории Верхней Пышмы. Однако она вплотную подойдет к березовским поселкам. Но с администрацией Березовского изменения в генплане власти Верхней Пышмы не согласовали, хотя должны были в соответствии с градостроительным кодексом России, сообщается в паблике «Против расширения мусорного полигона Северный». «Такое согласование проводится, когда объект либо зона с особыми условиями может негативно повлиять на территорию соседнего муниципалитета. Если коллеги из Верхней Пышмы нам пришлют документы, мы сможем рассмотреть этот вопрос», — рассказал Алешин.

Главный архитектор Березовского добавил, что ранее таких прецедентов не было, когда муниципалитет игнорирует интересы соседей. «Я как обыватель и житель понимаю, что надо куда-то вывозить мусор и строить такие объекты. Но это всегда вызывает негатив, и жить рядом с такими объектами, конечно же, никто не хочет», — отметил Алешин. Впрочем, он сказал, что не может дать оценку влиянию полигона на экологию, так как не является экспертом в этой сфере, а Верхняя Пышма не предоставила документы на согласование, поскольку у них могли быть обоснования.

В администрацию Верхней Пышмы направлен запрос, ответ на него пока не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что возле действующего полигона «Северный», куда вывозят весь мусор Екатеринбурга, Березовского, Верхней Пышмы, также планируют построить кладбище. Жители считают, что «Северный» надо закрыть и рекультивировать, а новый объект построить в более подходящем для этого месте, в отдалении от жилых поселков. Как считают общественники, новый полигон может угрожать экологии, поскольку будет расположен на болоте, и опасные вещества смогут попасть в реки Крутиха и Пышма.