Пенсионеров предупредили об опасности изоляции в Новый год

Изоляция на новогодних праздниках может обернуться большим стрессом для пожилых людей. Это объясняется тем, что старики более уязвимы, говорит семейный психолог Анна Хныкина.
«Это слишком большой стресс в принципе для любого человека одному оставаться в такой большой праздник, когда все собираются теплыми компаниями. И пожилые люди, будучи, наверное, чуть более уязвимыми, чем обычные зрелые люди», — объяснила Хныкина «Ридусу». Одиночество может плохо сказаться на пожилых людях.
Психолог подчеркивает, не нужно паниковать и вдаваться в крайности. Вопреки советам британских медиков, обнимать своих бабушек можно. Однако стоит быть внимательнее и соблюдать советы по профилактике коронавируса. Это значит, что нужно соблюдать личную гигиену и все-таки не ходить в гости, если кто-то в семье заразился COVID-19.
8 декабря врач также назвал опасные для психики последствия коронавируса. Они сильно отражаются на молодых людях.
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