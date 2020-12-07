07 декабря 2020

Пенсионеров предупредили об опасности изоляции в Новый год

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Парк «Чкалова» в районе улиц Чкалова-Громова-Академика Бардина. Екатеринбург, пенсионер, бабушка, пожилой человек, виды екатеринбурга, парк чкалова
Пенсионеры могут плохо переживать одиночество из-за изоляции в Новый год Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Изоляция на новогодних праздниках может обернуться большим стрессом для пожилых людей. Это объясняется тем, что старики более уязвимы, говорит семейный психолог Анна Хныкина.

«Это слишком большой стресс в принципе для любого человека одному оставаться в такой большой праздник, когда все собираются теплыми компаниями. И пожилые люди, будучи, наверное, чуть более уязвимыми, чем обычные зрелые люди», — объяснила Хныкина «Ридусу». Одиночество может плохо сказаться на пожилых людях.

Психолог подчеркивает, не нужно паниковать и вдаваться в крайности. Вопреки советам британских медиков, обнимать своих бабушек можно. Однако стоит быть внимательнее и соблюдать советы по профилактике коронавируса. Это значит, что нужно соблюдать личную гигиену и все-таки не ходить в гости, если кто-то в семье заразился COVID-19.

8 декабря врач также назвал опасные для психики последствия коронавируса. Они сильно отражаются на молодых людях.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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