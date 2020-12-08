В Перми придумали, как накажут неугодных депутатов Госдумы

Депутат пермского заксобрания Ирина Ивенских (справа) может помешать любому из действующих депутатов Госдумы от региона переизбраться Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Крест на амбициях действующих депутатов Госдумы от Пермского края хотят поставить с помощью других претендентов на мандаты в 2021 году. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что если какой-то из действующих депутатов станет неуправляемым, то ему не дадут одержать победу в праймериз «Единой России», выдвинув и поддержав другого кандидата.

«Выдвижение [депутата заксобрания Пермского края Ирины] Ивенских может иметь и чисто технологический смысл. Не исключено, что ее выдвижение и последующее согласование в Москве необходимо для того, чтобы закрыть дорогу для того, кто уже не устраивает элиты», — рассказал собеседник URA.RU из политической тусовки края.

Ожидается, что Ивенских может отодвинуть на второе место любого из действующих депутатов, поддержанных ранее «Единой Россией». В их числе находятся Игорь Сапко, Игорь Шубин, Алексей Бурнашов, Дмитрий Скриванов и Дмитрий Сазонов. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, утверждает, что Ивенских в первую очередь будут поддерживать за счет ресурса пермского штаба ОНФ. Представители пермского штаба ОНФ и Ивенских от комментариев воздержались.

URA.RU рассказывало, что Ивенских может стать одним из претендентов на место в Госдуме. Якобы ее поддерживает команда полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Ожидается что Ивенских возглавит список «Единой России» вместо Сапко.