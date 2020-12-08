08 декабря 2020
07 декабря 2020

Мэру Перми дают больше власти, а думу лишают полномочий

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание думы. Пермь, карточки для голосования
Депутатов пермской гордумы лишают части полномочий Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
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Перестановки в мэрии Перми

Мэр Перми сможет назначать себе первого заместителя без согласования с городской думой. Соответствующие изменения, который вынесены на публичные слушания, собираются внести в устав Перми. Горожанам предлагают обсудить этот вопрос 21 декабря.

«В статье 46 подпункт 12 пункта 2 изложить в редакции: назначает на должность и освобождает от должности первого заместителя главы администрации города Перми», — сказано в проекте документа, предполагающего внесение изменений в устав Перми. В действующей версии документа сказано, что мэр назначает своего первого заместителя по предварительному согласованию с Пермской городской думой.

Также предлагается усилить позиции временно исполняющего обязанности главы Перми. В частности, первому вице-мэру на время отсутствия главы Перми хотят разрешить представлять администрацию в отношениях с органами местного самоуправления, избиркомом, органами госвласти, гражданами и организациями.

URA.RU рассказывало, что с 30 ноября первым вице-мэром Перми назначен экс-депутат гордумы Алексей Демкин. Ожидается, что действующий мэр Дмитрий Самойлов в ближайшее время уйдет в отставку и временным главой города станет Демкин, который впоследствии будет участвовать в конкурсе по отбору главы Перми.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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