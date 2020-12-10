В электронных дневниках школьников Екатеринбурга пропали оценки

Учителям и ученикам придется восстанавливать данные заново Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В электронных дневниках школьников Екатеринбурга в системе «Сетевой город. Образование» пропали оценки за декабрь, сообщили URA.RU учителя одной из школ города. По их словам, сбой произошел из-за работ, которые производил Департамент информатизации и связи Свердловской области.

«Пропали все оценки за декабрь, последние — за 30 ноября. Также сбилось расписание и домашние задания. Когда мы обратились за разъяснениями к разработчику, нам сообщили, что Департамент информатизации и связи Свердловской области проводил работы и не сделал резервную копию перед их началом (ответ есть в распоряжении редакции URA.RU)», — рассказал учитель. По его словам, перед концом четверти сложно восстановить оценки, поскольку многие учителя и школьники болели или болеют в настоящий момент.

Получить комментарий в Департаменте информатизации и связи Свердловской области оперативно не удалось. На звонок корреспондента в приемной никто не ответил. Также не ответили на звонок в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Ранее URA.RU сообщало, что серверы госучреждения Свердловской области «Оператор электронного правительства» перенесли системный сбой. Неполадки спровоцировала установка импортозамещающих программ, которую инициировал Департамент информатизации и связи Свердловской области.