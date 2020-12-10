В Пермском крае за сутки выявили 312 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 11 декабря, — 370-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 276-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 2 569 126 (+27 927) заболевших коронавирусом. В Пермском крае выявлено 23 756 (+312 за минувшие сутки) инфицированных. Выздоровели 17 817 (+387) человек, умерли — 1265 (+34), в том числе непосредственно от COVID-19 — 791 (+19 за сутки).

Пермь выбивается из федерального тренда по коронавирусу. В регионе за минувшие сутки отмечено незначительное снижение суточного числа заболевших COVID-19 (с 314 до 312). При этом в России суточный прирост увеличился почти на две тысячи новых случаев. Коэффициент распространения инфекции в регионе остается выше нуля — это означает, что темп распространения инфекции продолжает увеличиваться.

Коронавирус в Пермском крае подтвержден в 37 муниципалитетах. Больше всего новых случаев заражения выявлено в Перми — 145 заболевших . В Березниках выявлено 14 заразившихся коронавирусом, в Краснокамске и Чернушке — по 13, в Верещагино — 9, в Чусовом — 8. В Октябрьском, Добрянке, Чайковском, Пермском и Карагайском районах, Барде, Кудымкаре, Лысьве, Ильинском, Кунгуре, Гайнах, Горнозаводске, Соликамске и Уинском выявлено от 4 до 7 новых случаев заболевания COVID-19.

Пермская полиция отказывается озвучивать данные о числе заболевших сотрудников. В ответ на запрос URA.RU предоставить точные данные о количестве сотрудников, которые заболели COVID=19 и в результате этого скончались, пресс-служба полицейского главка ответила отказом. Там сослались на врачебную тайну, хотя каких-либо персональных данных и иных сведений, позволяющих идентифицировать конкретных сотрудников, запрошено не было. Ранее в главке заявляли, что данные о случаях заражения среди своих сотрудников они не скрывают, их якобы просто не запрашивают.

Сеть продуктовых магазинов бывшего пермского губернатора наказали за нарушение карантина. Два магазина сети «Семья», которая подконтрольна Олегу Чиркунову, привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. В одном случае суд вынес наказание в виде предупреждения, в другом — оштрафовал магазин на 50 тысяч рублей. Постановления в законную силу пока не вступили.