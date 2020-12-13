13 декабря 2020
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11 декабря 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 14 декабря. Отменена губернаторская елка, ученики вернутся в школы, силовик уйдет в отставку

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Ученики старших классов вернутся на очное обучение Фото: Анна Майорова © URA.RU

Главную елку отменили — школьники старших классов вернутся за парты — отменена губернаторская елка — в районе края выбрали нового главу — начальник отдела краевого МВД уходит на повышение. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 14 декабря — в обзоре URA.RU:

Отменена губернаторская елка

  • В крае введен запрет на традиционное проведение губернаторской елки. Однако, по словам главы региона Дмитрия Махонина, праздник пройдет в очно-дистанционном формате, и дети получат подарки.

Старшеклассники переходят на очное обучение

  • Школьники 9 и 11 классов с 14 декабря переходят на очное обучение. Ученики с 5—8 и 10 классов, а также студенты средне-специальных образовательных учреждений и организаций дополнительного образования останутся на онлайн-обучении до конца года.

Избран новый глава муниципалитета

  • В Чердынском городском округе депутаты единогласно выбрали нового руководителя. Им стала Анна Батагова. Ранее она временно исполняла полномочия мэра после ухода прежнего главы Андрея Ламанова.

Глава одного из управлений МВД уходит в отставку

  • Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД России Александр Журахов покинет свой пост. По информации источника, он планирует пойти на повышение.

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