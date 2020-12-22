По версии следователей, Игорь Бусахин допустил халатность, приняв в эксплуатацию недостроенный дом Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области © URA.RU

В отношении бывшего мэра Дегтярска (Свердловская область) Игоря Бусахина заведено уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»). Как сообщил URA.RU источник в органах муниципальной власти, причиной стало принятие в эксплуатацию непригодного для жизни недостроя.

Речь идет о двухэтажном 24-квартирном доме, расположенном в Дегтярске по адресу: ул. Октябрьская, 10. «В 2013 году городская администрация выдала разрешение ООО «Комбинат панельного домостроения «Урал» на его строительство. В июле 2015 года был подписан акт о сдаче дома в эксплуатацию. Однако впоследствии выяснилось, что дом не пригоден для жизни, это попросту недострой: плиты расходятся, в стенах — сквозные дыры», — рассказал собеседник агентства.

Осенью 2020 году проверку возведения недостроя провел Ревдинский следственный отдел Следственного управления СК РФ; в результате в отношении экс-градоначальника Игоря Бусахина возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ, пояснил собеседник. Согласно УК РФ, санкции по данной статье в зависимости от тяжести предполагают разные виды наказания — от штрафа в размере 200 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 7 лет.

По данным источника, поводом для проверки стало обращение в правоохранительные органы местной жительницы Елены Пранг, которая приобрела в доме 9 квартир на сумму 3,5 млн рублей без предварительного осмотра и передаточного акта. Обнаружив состояние приобретенной недвижимости, женщина обратилась к силовикам и подала иск в суд на местную администрацию. Действительно, на сайте Ревдинского городского суда опубликованы сведения о ходе рассмотрения иска.

Елена Пранг отказалась комментировать URA.RU судебную тяжбу. В администрации Дегтярска от комментариев также отказались «в интересах следствия». В следственном управлении СК РФ пообещали прокомментировать ситуацию позднее. По данным сервисов проверки контрагентов, ООО «Комбинат панельного домостроения «Урал» ликвидировано 1 марта 2016 года.

По словам самого Игоря Бусахина, он находится на больничном, поэтому не в курсе возбуждения уголовного дела. «Выйду узнаю. Но была какая-то информация… То ли еще будет — начинается выборная кампания 2021 года», — прокомментировал бывший мэр, уточнив, что намерен участвовать в выборах в Дегтярске (в сентябре в муниципалитете избирают новый созыв гордумы).