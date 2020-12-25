Володин осудил Украину за водную блокаду Крыма

Вячеслав Володин осудил Киев за попытку помешать строительству опреснителей в Крыму Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Украине не удастся сорвать строительство в Крыму опреснительных установок. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Прекратив ранее доступ пресной воды по каналу, теперь они хотят предпринять усилия, чтобы лишить людей воды вообще. Конечно, им это не удастся», — цитирует Володина РИА «Новости». По его словам, подобное отношение Украина демонстрировала к крымчанам всегда.

Володин подчеркнул, что это не первые попытки со стороны Украины помешать реализации российских проектов на территории Крыма. Ранее, по его словам, в Верховной Раде предлагали помешать строительству Крымского моста. Однако, как и в случае с мостом, предотвратить возведение опреснительных установок украинской стороне также не удастся, добавил он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство в регионе опреснительных установок. Первые такие объекты появятся в поселке Фрунзе и в Ялте. Однако, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, которые приводит «Национальная служба новостей», Киев намерен помешать реализации проекта.