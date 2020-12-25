В своем аккаунте Алефтина Груздкова рассказывала о Великой Отечественной войне Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В возрасте 99 лет скончалась ветеран Великой Отечественной войны из Екатеринбурга Алефтина Груздкова. Несколько лет назад она вела страницу в Instargam, где читала стихи и рассказывала о событиях на войне.

«Алефтина Груздкова ушла от нас сегодня, 25 декабря, на 99-м году жизни после продолжительной болезни. Надеюсь, с этим аккаунтом познакомятся наши внуки и внуки наших внуков, так как это наша история, доступная на языке молодежи — в Instargam», — сообщили внук Груздковой Константин Перминов на странице ветерана в социальной сети. Он подчеркнул, что в 2020 году было снято много неопубликованых роликов, в которых женщина отвечает на вопросы подписчиков. Перминов пообещал выкладывать новый материал в аккаунте своей бабушки.

Изначально ролики с участием Груздковой внук размещал на своей странице. Но женщина настолько понравилась его подписчикам, что они проголосовали за создание отдельного аккаунта. Таким образом Перминов пытался отвлечь бабушку от грустных мыслей, связанных с мошенниками, которые представились сотрудниками газовых служб, а затем обокрали ее. За два года на аккаунт ветерана войны подписались 21,7 тысячи человек.