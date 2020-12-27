Чернецкий анонсировал перестановки в мэрии Екатеринбурга

По словам сенатора и бывшего мэра, Алексей Орлов приведет в мэрию свою команду Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

После прихода нового руководителя администрации Екатеринбурга Алексея Орлова в мэрии начнутся перестановки. Такой прогноз сделал на пресс-конференции член Совета Федерации, экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. По его словам, система городской власти в целом сильно не изменится, но состав команды может стать другим.

«Я уверен в здравом взгляде Орлова на кадровую политику. Что касается кадрового наполнения, то каждый руководитель формирует команду, как считает нужным. Несмотря на то что мы много работали с Александром Высокинским, не со всеми его кадровыми решениями я был согласен. Но это его армия, он главнокомандующий. Но в целом, думаю, система сильно не изменится. Я бы не спешил играть похоронные марши», — заявил сенатор.

Он отметил, что рокировка Александра Высокинского и Алексея Орлова — управленческое решение главы региона Евгения Куйвашева. «Сегодня государственное устройство власти на региональном уровне сделано таким образом, что вопросы комплектования властных структур находятся в полномочиях главы региона. Исходя из понимания губернатора, как более эффективно их решать, строится и кадровая политика. Губернатор решил, что так будет рациональнее. Думаю, что и тот, и другой — специалисты хорошие и с поставленными задачами справятся», — сказал Аркадий Чернецкий.

Как писало URA.RU, 22 декабря Екатеринбургская дума приняла отставку Александра Высокинского с поста главы города. Обязанности мэра сейчас исполняет бывший первый замгубернатора Алексей Орлов, а на его место в статусе врио назначен Высокинский.