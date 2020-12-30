Экс-схиигумен Сергий находится под арестом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Среднеуральский женский монастырь, духовник которого Сергий Романов был арестован накануне, взят под охрану сотрудниками ЧОП «Гидра». В самой обители ждут приезда нового митрополита Екатеринбургского Евгения (Кульберга).

ЧОП дежурит у шлагбаума на въезде на парковке монастыря, передает с места событий корреспондент URA.RU. При этом машины запускают и выпускают охранники самой обители, они же дежурят на втором шлагбауме (монастырских воротах). Таким образом, охранников монастыря в разы больше, чем бойцов ЧОП.

«Если что, у нас здесь неподалеку ГБР (группа быстрого реагирования) есть», — говорят сотрудники «Гидры». По их словам, контракт на охрану монастыря с ними заключили структуры администрации Екатеринбурга.

В самой обители ждут приезда нового митрополита Екатеринбургского Евгения (Кульберга), который, как ожидается, может заехать в монастырь около 15-16 часов на обратном пути из Верхотурья (31 декабря в РПЦ отмечают день памяти Симеона Верхотурского). URA.RU обратилось в пресс-службу Екатеринбургской епархии с вопросом о визите митрополита в Среднеуральский женский монастырь — ответ пока не поступил.

Ранее основателя Среднеуральского женского монастыря Сергия (Романова) задержали. Ему предъявлено обвинение в склонении несовершеннолетнего к суициду. Уголовное дело возбуждено по части третьей 110.1 УК РФ. Басманный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.