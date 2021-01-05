В МВД РФ рассказали, кто из иностранцев чаще всего нарушает ПДД

Всего с января по сентябрь прошлого года в России зафиксировано чуть более 105 тысяч аварий. Из них 3,5 тысячи произошли по вине иностранных граждан, включая 2 тысячи — по вине выходцев из стран Центральной Азии. Об этом рассказали в Научном центре безопасности дорожного движения МВД России.
Больше всего правила дорожного движения в России среди иностранцев нарушают граждане Узбекистана. За девять месяцев 2020 года в стране зарегистрировано 797 случаев ДТП с участием узбеков. На втором месте граждане Кыргызстана (701), на третьем месте оказались выходцы из Таджикистана (599).
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков заявил о необходимом увеличении штрафов за нарушения во время управления автомобилем, в частности, за разговоры по телефону и другие действия с гаджетом, напоминает «Национальная служба новостей».
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