05 января 2021

В МВД РФ рассказали, кто из иностранцев чаще всего нарушает ПДД

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП у Швейной фабрики. Челябинск, дтп, авария, логан
С января по сентябрь прошлого года в России зафиксировано чуть более 105 тысяч аварий Фото: Анна Андреева © URA.RU

Всего с января по сентябрь прошлого года в России зафиксировано чуть более 105 тысяч аварий. Из них 3,5 тысячи произошли по вине иностранных граждан, включая 2 тысячи — по вине выходцев из стран Центральной Азии. Об этом рассказали в Научном центре безопасности дорожного движения МВД России.

Больше всего правила дорожного движения в России среди иностранцев нарушают граждане Узбекистана. За девять месяцев 2020 года в стране зарегистрировано 797 случаев ДТП с участием узбеков. На втором месте граждане Кыргызстана (701), на третьем месте оказались выходцы из Таджикистана (599).

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков заявил о необходимом увеличении штрафов за нарушения во время управления автомобилем, в частности, за разговоры по телефону и другие действия с гаджетом, напоминает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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