Авиакомпания «Ямал» понесла колоссальные убытки в 2020 году
В Ноябрьске открывают медцентр — разрешены религиозные церемонии — авиакомпания перевезла в два раза меньше пассажиров — муниципалитеты вернут средства за свалки — работнику два года не платили зарплату. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 12 января — в обзоре URA.RU:
Власти анонсировали открытие крупного медцентра
- О скором открытии медцентра для детей-инвалидов в Ноябрьске рассказал губернатор Дмитрий Артюхов. Региональный реабилитационный центр будет принимать на лечение детей с особенностями здоровья, а также ямальцев всех возрастов.
В ЦГБ Ноябрьска сменился руководитель
- Место главврача Центральной городской больницы Ноябрьска займет Максим Зинин, который ранее занимал пост руководителя Тарко-Салинской ЦРБ.
Религиозные мероприятия будут разрешены
- Глава Ямала Дмитрий Артюхов разрешил проведение богослужений, религиозных обрядов и церемоний. Другие массовые мероприятия нельзя проводить до 15 января. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства Ямала.
У АК «Ямал» вдвое упал пассажиропоток
- По итогам 2020 года авиакомпания «Ямал» перевезла в два раза меньше пассажиров, чем годом ранее. В прошлом году — 600 тысяч человек, в 2019 — более миллиона.
Муниципалитеты вернут деньги за свалки
- Губернатор Дмитрий Артюхов подписал указ о перераспределении бюджетных денег, которые выделяли на ликвидацию незаконных свалок. Муниципалитеты Ямала не смогли освоить все полученные средства, потому власти уменьшили бюджет на 32 млн рублей. Неиспользованные деньги вернутся в казну.
Компания задолжала оплату сотруднику за два года работы
- Один из работников строительной компании из Тарко-Сале двух лет не получал зарплату и работодатель задолжал ему свыше 800 тысяч рублей. Этим случаем заинтересовалась прокуратура и завела уголовное дело.
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