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Самое актуальное в ЯНАО на 12 января. В ЦГБ Ноябрьска назначен новый главврач, АК «Ямал» отчиталась о рекордном снижении пассажиропотока

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Новый Уренгой. Новый Уренгой, аэропорт, авиакомпания ямал, взлетное поле
Авиакомпания «Ямал» понесла колоссальные убытки в 2020 году Фото: аэропорт Новый Уренгой\пресс-служба

В Ноябрьске открывают медцентр — разрешены религиозные церемонии — авиакомпания перевезла в два раза меньше пассажиров — муниципалитеты вернут средства за свалки — работнику два года не платили зарплату. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 12 января — в обзоре URA.RU:

Власти анонсировали открытие крупного медцентра

  • О скором открытии медцентра для детей-инвалидов в Ноябрьске рассказал губернатор Дмитрий Артюхов. Региональный реабилитационный центр будет принимать на лечение детей с особенностями здоровья, а также ямальцев всех возрастов.

В ЦГБ Ноябрьска сменился руководитель

  • Место главврача Центральной городской больницы Ноябрьска займет Максим Зинин, который ранее занимал пост руководителя Тарко-Салинской ЦРБ.

Религиозные мероприятия будут разрешены

  • Глава Ямала Дмитрий Артюхов разрешил проведение богослужений, религиозных обрядов и церемоний. Другие массовые мероприятия нельзя проводить до 15 января. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства Ямала.

У АК «Ямал» вдвое упал пассажиропоток

Муниципалитеты вернут деньги за свалки

  • Губернатор Дмитрий Артюхов подписал указ о перераспределении бюджетных денег, которые выделяли на ликвидацию незаконных свалок. Муниципалитеты Ямала не смогли освоить все полученные средства, потому власти уменьшили бюджет на 32 млн рублей. Неиспользованные деньги вернутся в казну.

Компания задолжала оплату сотруднику за два года работы

  • Один из работников строительной компании из Тарко-Сале двух лет не получал зарплату и работодатель задолжал ему свыше 800 тысяч рублей. Этим случаем заинтересовалась прокуратура и завела уголовное дело.

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