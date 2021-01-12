Вице-мэр Екатеринбурга по связям с общественностью Екатерина Куземка оставила свой пост
Вице-мэр Екатеринбурга покинула свой пост — депутат перешел на работу к олигарху — пресс-секретарь отца Сергия вновь арестован — в Екатеринбурге при пожаре погибли люди — в гордуме Серова сменился спикер. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 13 января — в обзоре URA.RU:
Освободилось кресло вице-мэра Екатеринбурга
- Вице-мэр Екатеринбурга по связям с общественностью и СМИ Екатерина Куземка 12 января покинула свой пост. На это место претендуют несколько человек. С 13 января обязанности вице-мэра по пиару будет исполнять начальник департамента информполитики мэрии Алексей Редин.
На пост главы Екатеринбурга заявился второй кандидат
- Помощник регионального бизнес-омбудсмена Евгений Лоскутов стал вторым претендентом на кресло мэра Екатеринбурга.
Уральский депутат ушел из политики
- Депутат заксобрания Свердловской области, экс-директор «ЕВРАЗ-холдинга» Алексей Кушнарев занял должность топ-менеджера в компании миллиардера Алишера Усманова. Кушнарев не намерен участвовать в выборах 2021 года.
Помощник отца Сергия вновь арестован
- Пресс-секретарь Среднеуральского женского монастыря Всеволод Могучев арестован на 15 суток по статье УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды». Его предыдущий срок заканчивался 12 января в 23:10.
В думе Серова сменился спикер
- В думе Серова выбрали нового председателя. Им стал представитель «Единой России» Марат Бареев. За него проголосовали 17 из 23 присутствующих депутатов.
В Екатеринбурге в пожаре погибли восемь человек
- В ночь на 12 января в Екатеринбурге произошел пожар в девятиэтажном жилом доме №7 по улице Рассветной. В нем погибли восемь человек, в том числе ребенок.
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