12 января 2021

Самое актуальное в Свердловской области на 13 января. Помощнику отца Сергия продлили арест, при пожаре погибли восемь человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча Александра Высокинского с журналистами Екатеринбурга., куземка екатерина
Вице-мэр Екатеринбурга по связям с общественностью Екатерина Куземка оставила свой пост Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Вице-мэр Екатеринбурга покинула свой пост — депутат перешел на работу к олигарху — пресс-секретарь отца Сергия вновь арестован — в Екатеринбурге при пожаре погибли люди — в гордуме Серова сменился спикер. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 13 января — в обзоре URA.RU:

Освободилось кресло вице-мэра Екатеринбурга

  • Вице-мэр Екатеринбурга по связям с общественностью и СМИ Екатерина Куземка 12 января покинула свой пост. На это место претендуют несколько человек. С 13 января обязанности вице-мэра по пиару будет исполнять начальник департамента информполитики мэрии Алексей Редин.

На пост главы Екатеринбурга заявился второй кандидат

Уральский депутат ушел из политики

Помощник отца Сергия вновь арестован

  • Пресс-секретарь Среднеуральского женского монастыря Всеволод Могучев арестован на 15 суток по статье УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды». Его предыдущий срок заканчивался 12 января в 23:10.

В думе Серова сменился спикер

  • В думе Серова выбрали нового председателя. Им стал представитель «Единой России» Марат Бареев. За него проголосовали 17 из 23 присутствующих депутатов.

В Екатеринбурге в пожаре погибли восемь человек

  • В ночь на 12 января в Екатеринбурге произошел пожар в девятиэтажном жилом доме №7 по улице Рассветной. В нем погибли восемь человек, в том числе ребенок.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...