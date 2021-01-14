14 января 2021

Летный директор «Аэрофлота» стал замглавы Минтранса РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту
Замгендиректора «Аэрофлота» стал замглавы Минтранса РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместитель гендиректора «Аэрофлота» — летный директор Игорь Чалик назначен заместителем министра транспорта, который курирует авиационную отрасль. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

«В связи с административной реформой решением правительства РФ на должность заместителя министра транспорта, курирующего авиационную отрасль, назначен заслуженный пилот РФ Игорь Чалик. Александр Нерадько продолжит работу в качестве руководителя Росавиации», — сообщили ТАСС в Минтрансе РФ.

Ранее на пост замминистра транспорта России был назначен бывший заместитель гендиректора по информационным технологиям «Аэрофлота» Кирилл Богданов. В ноябре прошлого года министром транспорта стал глава авиакомпании Виталий Савельев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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