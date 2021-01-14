14 января 2021

Умершего от коронавируса свердловского врача наградили

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Екатеринбург, госпиталь, защитный костюм, медицина, медицинский работник, врач, больница, медик, covid19, лечащий врач, противочумный костюм, коронавирус, противочумной костюм, красная зона, ковидный госпиталь
Главврач Красноуфимской больницы умер от коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Главврач больницы Красноуфимска Дмитрий Новоселов, скончавшийся от коронавируса, награжден знаком «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. Указ губернатора региона Евгения Куйвашева опубликован на сайте правовой информации.

«За особые заслуги в развитии сферы здравоохранения Свердловской области наградить знаком отличия Свердловской области знаком «За заслуги перед Свердловской областью» III степени» Новоселова Дмитрия Викторовича — главного врача государственного бюджетного учредждения здравоохранения Свердлвской области «Красноуфимская районная больница» (посмертно)», — говорится в указе.

Ранее президент России Владимир Путин посмертно присвоил орден Пирогова заведующему вторым хирургическим отделением Свердловской ОКБ №1 Юрию Мансурову, который стал первым свердловским медиком, скончавшимся от COVID-19.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...