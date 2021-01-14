Умершего от коронавируса свердловского врача наградили

Главврач Красноуфимской больницы умер от коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Главврач больницы Красноуфимска Дмитрий Новоселов, скончавшийся от коронавируса, награжден знаком «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. Указ губернатора региона Евгения Куйвашева опубликован на сайте правовой информации.

«За особые заслуги в развитии сферы здравоохранения Свердловской области наградить знаком отличия Свердловской области знаком «За заслуги перед Свердловской областью» III степени» Новоселова Дмитрия Викторовича — главного врача государственного бюджетного учредждения здравоохранения Свердлвской области «Красноуфимская районная больница» (посмертно)», — говорится в указе.

Ранее президент России Владимир Путин посмертно присвоил орден Пирогова заведующему вторым хирургическим отделением Свердловской ОКБ №1 Юрию Мансурову, который стал первым свердловским медиком, скончавшимся от COVID-19.