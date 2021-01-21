В курганской СР перед выборами меняют команду

В курганском региональном отделении «Справедливой России» меняют команду. Обновление началось с пресс-службы. Об этом URA.RU рассказал инсайдер.
«Отделение готовится к выборам [в Госдуму], состав меняется. Ушла с должности пресс-секретарь, журналист Алена Кононова. Какие еще кадровые перестановки произойдут, станет понятно после установок Москвы», — пояснил источник.
В разговоре с URA.RU Кононова подтвердила, что сейчас не работает в пресс-службе партии. Почему решила покинуть пост, не пояснила.
Председатель Совета реготделения партии Валерий Державин рассказал URA.RU, что с журналистами теперь взаимодействует Анна Воинкова. Какие еще кадровые перестановки и решения будут в курганском отделении, пока неизвестно. «Сегодня вечером будет видео-конференц-связь с Москвой, где дадут установки и будет понимание, как действовать в условиях объединения с партиями „За правду“ и „Патриоты России“», — уточнил Державин.
Инсайдер агентства добавил, что перед выборами в Госдуму пока нет понимания с каким регионом объединят Курганскую область. «Были разговоры про избирательный округ с Тюменской и Омской областями. Но, вероятнее всего, оставят прежний округ, в котором наш регион идет с Тюменской областью и Краснодарским краем во главе с депутатом Госдумы Александром Ремезковым», — уточнил источник.
Державин пояснил, что окончательное решение по округу и кандидату в депутаты Госдумы будет принято 22 февраля. В этот день в Москве состоится съезд партии.
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