Семь миллиардеров из Forbes помогут деньгами правительству России

Долларовые миллиардеры России стали партнерами венчурного Фонда правительства РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российское правительство запустит в феврале 2021 года венчурный Фонд фондов перспективных промышленных и инфраструктурных технологий. От бизнеса в инвесторы Фонда записались уже семь предпринимателей, которые входят в список богатейших людей России по версии Forbes.

Как передает издание, свои вклады в Фонд предоставят компании «Интеррос» Владимира Потанина (1-е место Forbes), «Ренова» Виктора Вексельберга (12 место), «Полюс» семьи Сулеймана Керимова (13 место), «Фосагро» Андрея Гурьева (25 место), Трубная металлургическая компания и «Синара» Дмитрия Пумпянского (54 место), «Уралхим» и «Уралкалий» Дмитрия Мазепина (63 место), AEON Романа Троценко (75 место) и ЕСН Григория Березкина (140 место). «Семь из этих бизнесменов входят в список богатейших в России по версии Forbes, причем шестеро — долларовые миллиардеры. Мазепин входил в список раньше, в последний раз — в 2015 году», — уточняет Forbes.

Точные суммы вложений каждого миллиардера в правительстве не уточняют. Однако подчеркивается, что участники Фонда выделят финансирование в равных долях. Российский фонд прямых инвестиций выполняет функции управляющего товарища в рамках договора инвестиционного товарищества.

Ранее издание опубликовало список российских олигархов, которые разбогатели в пандемию коронавируса. Также Forbes составил рейтинг обедневших миллиардеров в 2020 году. Семь из десяти — уральские.