В Академическом микрорайоне Екатеринбурга утром 27 января возле дома № 29 на улице Академика Сахарова местные жители обнаружили тело мужчины. Об этом URA.RU сообщили очевидцы инцидента.
«Во дворе около детской площадки, какого-то парня убили. То ли пырнули, то ли забили. Кто-то из местных накрыл тело одеялом, вызывали полицию», — сообщили агентству очевидцы.
В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу порекомендовали обратиться за комментариями в следственный комитет. В пресс-службе управления СКР по региону на момент публикации информацию не уточнили.
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