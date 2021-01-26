26 января 2021

В Екатеринбурге под окнами многоэтажки нашли тело мужчины. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Микрорайон академический. Екатеринбург, микрорайон академический, строящаяся администрация микрорайона академический
Тело мужчины обнаружили во дворе на проспекте Академика Сахарова в Академическом микрорайоне Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Академическом микрорайоне Екатеринбурга утром 27 января возле дома № 29 на улице Академика Сахарова местные жители обнаружили тело мужчины. Об этом URA.RU сообщили очевидцы инцидента.

«Во дворе около детской площадки, какого-то парня убили. То ли пырнули, то ли забили. Кто-то из местных накрыл тело одеялом, вызывали полицию», — сообщили агентству очевидцы.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу порекомендовали обратиться за комментариями в следственный комитет. В пресс-службе управления СКР по региону на момент публикации информацию не уточнили.

Новость дополняется.

Тело увидели утром 27 января в Академическом
Фото: читатели URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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