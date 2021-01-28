12 свердловчанок получили шанс прославиться на всю страну. Помог проект Алтушкина

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Свердловскую область на первенстве России представят 12 спортсменок Фото: пресс-служба Свердловской областной федерации бокса

Женская сборная Свердловской области по боксу закончила подготовку к первенству России среди юниорок 17-18 лет. Турнир пройдет с 31 по 7 февраля в Королеве (Московская область), тренировочный лагерь для уральских спортсменок был организован в «Академии единоборств РМК».

«Под руководством тренера Александра Ахматдинова сборная отлично подготовилась, отработала все сложные моменты и готова показать отличный результат», — сообщили в пресс-службе Свердловской областной федерации бокса. Свердловскую область на первенстве России представят 12 спортсменок из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Среднеуральска, Нижней Туры, Волчанска и Артемовского. Предварительные бои начнутся 1 февраля.

Академия единоборств РМК была создана главой «Русской медной компании» Игорем Алтушкиным. Там размещены секции по боксу, ММА, тайскому боксу, карате, греко-римской борьбе и другим видам. Академия занимает шесть этажей, два верхних отданы под «РМК Арену» на 400 зрительских мест, где еженедельно проходят различные турниры. 26 января гендиректор «Академии единоборств РМК» Евгений Звездников вошел в состав наблюдательного совета Свердловской областной федерации бокса.

Предварительные бои на турнире начинаются 1 февраля
Фото: пресс-служба Свердловской областной федерации бокса
Сборная тренировалась под руководством Александра Ахматдинова
Фото: пресс-служба Свердловской областной федерации бокса
В соревнованиях будут участвовать спортсменки со всей страны
Фото: пресс-служба Свердловской областной федерации бокса
Гендиректор «Академии единоборств РМК» Евгений Звездников вошел в состав наблюдательного совета Свердловской областной федерации бокса
Фото: пресс-служба Свердловской областной федерации бокса

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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