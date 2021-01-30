30 января 2021

Полиция просит отключить Wi-Fi в центре Москвы 31 января

© Служба новостей «URA.RU»
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Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва, пешеходный переход, москва-сити, масочный режим
31 января в центре Москвы будут действовать ограничительные меры. В том числе, кафе отключат Wi-Fi Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Дело Алексея Навального

Полицейские в штатском обходили 30 января точки общепита в центре Москвы и просили на следующий день отключить свободный доступ к Wi-Fi. Об этом журналистам сообщили сотрудники кафе.

«<…> представители полиции приходят в учреждения общепита в гражданской форме, предъявляют удостоверения и просят связаться с управляющими, чтобы те „в связи с ограничениями из-за завтрашнего мероприятия“ разрешили отключить Wi-Fi 31 января», — пишет «Интерфакс». Также в последний день января будет ограничено движения по центру города для пешеходов, закрыты некоторые магазины, рестораны, ограничена продажа алкоголя и закрыты станции «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Кузнецкий мост», «Лубянка», «Китай-город».

31 января в российских городах ожидаются несанкционированные акции в поддержку арестованного блогера Алексея Навального. Он был задержан за многократные нарушения условий испытательного срока по «делу Ив Роше» в аэропорту Шереметьево. Генпрокуратура РФ напоминает гражданам, что участие в незаконных мероприятиях, применение насилия и другие противоправные действия ведут к уголовной ответственности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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