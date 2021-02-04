Москва оценила выборы в двух регионах Урала

Кампании челябинских единороссов и курганских коммунистов на выборах в местные парламенты признаны лучшими. Эксперты Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) 4 февраля назвали победителей политической премии «Гамбургский счет»-2020.
«В номинации „Лучшая кампания ‚партии власти ‘ на выборах в Законодательное собрание региона“ победителем стала „Единая Россия“ в Челябинской области. В номинации „Лучшая кампания парламентской оппозиционной партии на выборах в Законодательное собрание регионов“ выиграла — кампания КПРФ на выборах в Курганскую областную думу», — говорится в итогах премии.
Глава Челябинской области Алексей Текслер вошел в номинацию «Губернатор года». Его соперниками были Александр Дрозденко (Ленинградская область), Андрей Воробьев (Московская область) и Михаил Развозжаев (Севастополь). Последний и стал победителем. Источники в резиденции Текслера, тем не менее, уверены, что победу «Единой России» можно смело отнести к победе главы региона, так как Текслер возглавлял список ЕР на выборах в заксобрание.
В номинации «Мэр года» вошли мэр Челябинска Наталья Котова и глава администрации Тулы Дмитрий Миляев. По итогам премии тульский чиновник был признан победителем.
Политическая премия «Гамбургский счет» учреждена в декабре 2016 года. Премия присуждается за результативность, технологичность и креативность политикам, партиям, политическим группам и кандидатам в России и за рубежом.
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