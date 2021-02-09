Бывший спикер гордумы Перми госпитализирован

Из-за госпитализации Юрия Уткина пришлось переносить заседание суда Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Бывший председатель гордумы Перми Юрий Уткин попал в больницу. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

«Сегодня Пермский краевой суд должен был рассмотреть апелляцию Юрия Уткина на решение Ленинского районного суда Перми о лишении его полномочий спикера. Однако в начале заседания представитель Уткина ходатайствовал о переносе судебного заседания в связи с болезнью истца», — пояснили в пресс-службе суда.

Суд удовлетворил ходатайство, отложив рассмотрение апелляционной жалобы до 24 февраля. На звонок корреспондента URA.RU экс-спикер Пермской гордумы не ответил.

Уткин стал председателем гордумы в 2016 году. В конце октября 2020 года депутаты выразили ему вотум недоверия. Под проектом решения о сложении с него полномочий подписались 29 депутатов из 36. За отставку непосредственно на заседании думы проголосовало 32 депутата, против — двое. Юрий Уткин оспорил решение в суде, но незаконность отставки доказать не смог.