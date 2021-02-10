Депутату из ХМАО мешают уйти в отставку

Светлана Руденко разочаровалась в статусе муниципального депутата Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Депутат думы Пыть-Яха Светлана Руденко собирается повторно поставить на голосование вопрос о сложении с себя полномочий народного избранника. Эту информацию URA.RU подтвердила сама Руденко. Ранее обсуждение сорвалось из-за отсутствия кворума.

«Вопрос в повестке заседания есть, мы должны его рассмотреть. 5 февраля дума не состоялась. Почему это произошло, я теряюсь в догадках. Но кворума не было. Но своего решения за прошедшее время я не изменила», — прокомментировала Руденко.

Источник URA.RU, близкий к политическому истеблишменту Пыть-Яха, предположил, что 5 февраля заседание думы не состоялось из-за отсутствия в повестке вопроса об изменении структуры городской администрации. «Без голоса Руденко это решение было бы сложнее провести мэрии. Поэтому нескольких подконтрольных депутатов попросили просто не прийти на заседание 5 февраля. А вот 12 февраля структура мэрии уже будет рассматриваться народными избранниками и Руденко еще успеет за нее проголосовать», — считает инсайдер. Впрочем, сама Руденко не склоняется к такой версии и считает, что и без ее голоса мэрия может рассчитывать на поддержку депутатов в этом вопросе. Спикер думы Пыть-Яха Олег Шевченко не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что Руденко публично объявила о том, что хочет снять с себя статус муниципального депутата. На такое решение ее сподвиг кризис отношений, который произошел внутри представительного органа власти.